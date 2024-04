Brand di moda più citati su stampa e web: Cucinelli boom: vola al primo posto

Brunello Cucinelli guadagna nove posti e conquista la vetta (con 2.531 citazioni) nella classifica di marzo 2024 dei top brand di moda più presenti nelle notizie realizzata da Volocom.

Sul podio seguono Gucci (2.436 citazioni) e Chanel (1.989 citazioni), che salgono rispettivamente due e sei posizioni. In top-5 si piazzano Dior e Armani, che precedono il trio composto da Louis Vuitton, Moncler e Prada.

Versace va giù di otto posizioni dopo che era stata capolista a febbraio. Scende anche Dolce & Gabbana dalla terza passa alla decima posizione.

Cucinelli, Gucci e Chanel, le notizie calde del mese

Tra le news che hanno creato maggior attenzione su stampa e web, in primis la nuova collezione eyewear di Brunello Cucinelli e EssilorLuxottica. E sempre per quanto concerne Cucinelli l'acquisto della storica azienda umbra Sartoria Eugubina.

Fronte Gucci, al top le notizie legate al Documentario 'Who is Sabato DE Sarno?' sul direttore creativo e quelle sulla saga della famiglia approda in televisione con un nuovo show. Seguirà le vicende della dinastia fondata da Guccio Gucci: è stato trovato infatto l'accordo con il gruppo francese Gaumont, lo stesso che c’è dietro le serie televisive Lupin, Narcos e Becoming Karl Lagerfeld.

Chanel invece ha brillato con la campagna ‘The Iconic Handbag’ - che ha Brad Pitt e Penelope Cruz come testimonial - e per la collezione autunno/inverno 2024-2025 omaggio a Deauville e all’eredità di Gabrielle Chanel.