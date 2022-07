Bufera sulla Boschi con il bambino "pro-Draghi". E Italia Viva da Louis Vuitton...

La foto di Maria Elena Boschi con il bambino "pro-Draghi" scatena gli utenti di Twitter. E Italia Viva davanti a Louis Vuitton...

La crisi di governo innesca la bufera social. A essere travolta dalle polemiche, questa volta, è Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. Su Twitter, infatti, spopola la foto della politica insieme a un bambino che, adeguatamente “mascherato” in mezzo alla folla, sventola un cartello “pro-Draghi”.

“Quando ero piccolo mi piacevano i maghi, ora invece mi piace Draghi. Alle magie e alle favole non ci credo più, perciò al mio futuro pensaci tu!”. Questo il messaggio scritto sul cartello appeso al collo del ragazzino fotografato insieme alla Boschi.

Ebbene, sul social network dell’uccellino azzurro sono molti gli utenti che hanno criticato la foto. Ad esempio, l’utente “Erasmo da Narni”, con un velo d’ironia, ha twittato: “Senza sanità, lavoro e futuro, caro Draghi non prenderci per il c**o. Ecco, così sarebbe stato certamente meglio”.

Con meno simpatia ma più veleno commenta invece l’utente “Caribeno”, che scrive: “La Boschi e i seguaci del #Draghibis strumentalizzano perfino i bambini”. Sconsolato, invece, il commento di Vincenzo Laurendi: “La poraccitudine politica in una sola immagine”. O, ancora, “Ste ca**ate manco Salvini le aveva mai fatte”, twitta “Stand by”.