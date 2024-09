Calcio, Juventus in gol con "La Molisana": nuova "Official Pasta" del club

Juventus-La Molisana, nuova partnership

Juventus in gol con La Molisana. Questa mattina è stata annunciata una nuova partnership. L'azienda di Campobasso sarà Official Pasta del club bianconero.

"Siamo lieti di annunciare questa partnership con La Molisana, grazie alla quale si uniscono due aziende che mirano a promuovere l’eccellenza italiana nel mondo. Forti del legame con il nostro territorio, insieme porteremo l’autenticità e la passione italiana in ogni casa, celebrando la qualità e la tradizione che ci contraddistinguono", afferma Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus.

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di annunciare la nostra partnership con la Juventus, icona sportiva ai massimi livelli sia in Italia che in Europa - afferma Giuseppe Ferro, amministratore delegato della Molisana - Come azienda condividiamo con il club bianconero i valori di passione e impegno. Il Calcio e la gastronomia sono due pilastri della miglior tradizione italiana. Saremo al fianco di una squadra che regala spettacolo e che guarda sempre al futuro con determinazione, coraggio e grande forza".