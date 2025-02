Camila Giorgi-Maria Luisa Jacobelli e... Isola dei Famosi 2025, indiscrezioni clamorose sul reality (quando parte)

Camila Giorgi all'Isola dei Famosi 2025, con lei pure... Quando parte il reality su Canale 5, conduttrice, opinionisti - Rumor

Isola dei Famosi 2025 sì o no? Il reality dei naufraghi potrebbe partire su Canale 5, anche se un po' in ritardo rispetto al passato. Le indiscrezioni sul programa di Mediaset, chi dovrebbe condurlo, gli opionisti e i primi possibili nomi per il cast.

Isola de Famosi 2025, il giallo sulla partenza

L'Isola dei Famosi 2025 si fa o non si fa? I dubbi sono tanti e sino a qualche giorno fa prevaleva un leggero scetticismo, ora sostituito da un moderato ottimismo. Ma certezze non ce ne sono ancora e Mediaset non ha fatto sapere nulla. Si continua a navigare nel mare di rumor, indiscrezioni, scenari.

Grande Fratello, The Couple e poi l'Isola dei Famosi 2025?

Una certezza: Il reality non partirà in coda alla fine del Grande Fratello, come è accaduto mille volte in passato. Un secondo dopo la proclamazione del vincitore/vincitrice del GF da parte di Alfonso Signorini, si accenderà la macchina di The Couple (che nel quartier generale del Biscione sperano essere una fuoriserie, toccherà al giudizio inflessibile degli ascolti tv darà la sentenza) con Ilary Blasi alla guida. Il il 'Grande Fratello a coppie' esordio previsto sarà lunedì 7 aprile. Per quante puntate? Al momento dovrebbero essere 6, con chiusura dunque attorno alla metà di maggio (12). Il cast? Ancora si sa poco, Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet tra i nomi trapelati.

Quando parte l'Isola dei Famosi 2025

E maggio dovrebbe (teniamo il condizionale per ora) essere il mese dell'Isola dei Famosi 2025. Sulla conduzione la certezza è che ci sarà un cambio rispetto allo scorso anno, quando fu Vladimir Luxuria a guidarlo (possibile il suo ritorno nel ruolo di opinionista al fianco di Dario Maltese).

Isola dei Famosi 2025, Veronica Gentili in pole per la conduzione

Il borsino del toto-conduttore da tempo dà in pole position Veronica Gentili. Nelle scorse settimane si era parlato anche di Alfonso Signorini, Diletta Leotta e Federica Panicucci. Ipotesi accantonate, con la regina delle Iene ormai a un passo dalla proclamazione. I nomi dei (primi) possibili concorrenti? Qui Gabriele Parpiglia, che ha calato un tris certamente interessante. Vediamo di chi si tratterebbe.

Camila Giorgi, Maria Luisa Jacobelli e Letizia Paternoster naufraghe sull'Isola dei Famosi?

Intanto Camila Giorgi, ex tennista (per anni numero 1 italiana, 26° Wta come best ranking e vincitrice di un titolo 1000 in carriera, ossia il Canadian Open 2021 a Montreal) che attualmente vive a Buenos Aires.

Il secondo nome? Maria Luisa Jacobelli, giornalista di Sportmediaset e star social con 4,5 milioni di follower su Instagram.

La terza possibile naufraga? Un'altra sportiva. Si tratterebbe della 25enne Letizia Paternoster, ciclista campionessa del mondo su pista nel 2021, quarta nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024 (dopo il 6° posto ai Giochi di Tokyo 2020).