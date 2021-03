Il Canale Suez è bloccato e si lavora per 'liberare' la portacontainer Ever Given rimasta incagliata martedì, bloccando il passaggio di oltre 300 navi. Si stimano perdite per 9,6 miliardi al giorno.

La rete prova almeno ad alleggerire la tensione per una situazione così delicata, cercando di strappare una risata social.