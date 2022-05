Cani e vip, i gesti più folli dei famosi per i loro amici a quattro zampe

Cani e celebrity, da Katy Perry a Chiara Ferragni: i gesti più folli dei vip per i loro amici pelosi

Tutti amano i cani, celebrity incluse. E quando sono loro a professare passione e dedizione per i loro amici a quattro zampe è molto probabile che si entri nel territorio dell’ossessione. D’altronde, chi potrebbe biasimarli? Amusi, che produce pet food di alta qualità, ha indagato su gusti e stranezze dei volti più noti del mondo dello spettacolo scoprendo manie e dedizione senza pari.

Qualche esempio? L’anchor woman Oprah Winfrey ha inserito gli amati cani Sadie, Sunny, Layla, Luke e Lauren nel suo testamento, con un lascito di 30 milioni di dollari per garantire tutte le cure necessarie se dovesse morire prima di loro. La pop star Ariana Grande non lascia mai il suo Toulouse, un mix tra un beagle e un Chihuahua, e lo porta sul suo aereo privato, in hotel, nei backstage dei concerti e nei servizi fotografici. Il cucciolo è solo il primo di una lunga lista di cagnolini, ben 9, a cui si aggiunge un adorabile bonus, un micro maialino di nome Piggy Smallz.

La coppia Katy Perry e Orlando Bloom ha voluto due barboncini dall’aspetto identico: Nugget, il cane di Katy, ha infatti una sorprendente somiglianza con il cagnolino di Orlando, Pups Mighty. Dopo la morte del suo adorato chihuahua, che era rimasto con lei per 14 anni, Paris Hilton ha ritrovato l'amore con una miriade di cagnolini, per i quali ha persino creato una villa a due piani con aria condizionata, riscaldamento e mobili di design, costruita per assomigliare alla sua stessa casa. Al confronto, sembra poca cosa la decisione di Miley Cyrus di comprare una Range Rover Sport da 325.000 dollari solo per andare a zonzo con i suoi cani e lasciarli liberi di saltare, perdere peli e graffiare i sedili.