Caricabatteria unico, Ue dà via libera finale: obbligatorio dal 2024

L’Unione Europea approva in via definitiva il caricabatteria universale. Obbligo dal 2024

Il Consiglio dell’Ue ha approvato in via definitiva la direttiva sul caricatore unico, che prevede che nel 2024 sarà obbligatorio avere una porta Usb-C per telefonini, tablet, e-reader, videocamere digitali, cuffie e altri device venduti nell'Unione.

Dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo dello scorso 4 ottobre, ora anche il Consiglio dell’Ue ha dato l’ok per rendere obbligatoria entro due anni la porta di ricarica di tipo Usb-C per una vasta gamma di dispositivi: in questo senso, non si dovrà più acquistare un caricabatteria diverso ogni volta che si compra un nuovo strumento elettronico, bensì tutti i dispositivi potranno essere ricaricati usando lo stesso caricabatterie.

Via libera al caricatore unico dall'Ue, per ridurre i rifiuti elettronici

La direttiva, oltre a consentire ai consumatori di risparmiare, ridurrà la quantità di spazzatura elettronica prodotta nell'Ue. “La misura – spiega il Consiglio dell’Ue – consentirà di migliorare la convenienza per i consumatori, armonizzando le interfacce di ricarica e le tecnologie di ricarica rapida”. In particolare l’Unione Europea stima che con il caricatore unico i consumatori risparmieranno fino a 250 milioni di euro l’anno sull’acquisto di dispositivi elettronici inutili: nel 2020 sono stati 420 milioni quelli comprati; dato, questo, che si allinea con la media di caricabatterie posseduti da ciascun cittadino, pari a tre.

Per Jozef Síkela, che ha assunto la presidenza di turno al Consiglio dell’Ue lo scorso 1 luglio, “cercare il caricabatterie giusto, a casa o al lavoro, può essere piuttosto fastidioso. Inoltre, questi caricatori ammontano a 11 mila tonnellate di rifiuti elettronici ogni anno. Avere un caricabatterie che si adatta a più dispositivi farà risparmiare tempo e denaro e ci aiuterà anche a ridurre i rifiuti elettronici".

Per i computer portatili, l'obbligo di avere una porta Usb-C scatterà 40 mesi dopo l'entrata in vigore della normativa, quindi dalla primavera del 2026.