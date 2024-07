Carlo Verdelli lascia la direzione di ‘Oggi’. Marianna Aprile in pole position

Carlo Verdelli lascia la direzione del settimanale ‘Oggi’ di Rcs che aveva preso il 1° febbraio 2022 ricevendo il testimone di Umberto Brindani (dopo 12 anni).

Al posto di Carlo Verdelli in pole position secondo le indiscrezioni che circolano in queste ore ci sarebbe Marianna Aprile, già caposervizio al settimanale.

Tra l’altro su La7, canale sempre del gruppo di Urbano Cairo, conduce ‘In Onda’ con Luca Telese, nel wekkend e al via proprio in queste ore con l'edizione settimanale estiva (con Otto e Mezzo di Lilli Gruber che va in vacanza dopo un'altra stagione top sul fronte degli ascolti tv e in attesa del ritorno in access prime time a partire dell'autunno).

Carlo Verdelli oltre a Oggi ha diretto in passato anche La Gazzetta dello Sport e i settimanali Sette e Vanity Fair. È stato anche coordinatore dell’informazione Rai.