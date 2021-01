Cartabianca, Berlinguer: 'Mi auguro...'. La foto-stoccata con Mauro Corona

Cartabianca scalda i motori dopo le festività natalizie e si prepara a tornare in onda su Rai 3. Intanto Bianca Berlinguer, nel rinnovare l’appuntamento al suo pubblico via social, coglie l'occasione per indirizzare una "frecciatina", come qualcuno l'ha definita, al direttore di rete Franco Di Mare, con un appello su Mauro Corona. “Cartabianca torna martedì 12 gennaio alle 21.20 su Rai 3. Mi auguro che presto possa tornare anche Mauro Corona” è il messaggio postato dalla conduttrice, con la foto che la ritrae proprio insieme allo scrittore e alpinista cacciato dal programma dopo le frasi sessiste che le aveva rivolto durante una puntata. Sebbene Di Mare non abbia finora ceduto, nemmeno in seguito alle scuse, sull'esclusione di Corona da Cartabianca, non è ancora detta (forse) l'ultima parola. Intanto la mossa della Belinguer suscita qualche perplessità tra il pubblico per una possibile parvenza di spettacolarizzazione a scopo di audience.