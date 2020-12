Cashback, si parte l’8 dicembre ma l’app IO non funziona: problemi in corso

Proprio quando è stata confermata la data di avvio del cashback di Natale del piano Italia Cashless, per l'8 dicembre, la app IO, l'unico mezzo per acquisire il rimborso del 10% sulle spese effettuate va in “down”. Nella giornata di oggi 1° dicembre, infatti, ogni tentativo di accedere all'app per caricare i propri metodi di pagamento si conclude con la scritta “Non è stato possibile caricare i metodi di pagamento, riprovare per piacere”.

E' probabile, riporta il Corriere, che la app non stia reggendo il peso delle connessioni e delle conseguenti registrazioni delle carte di credito, a causa dell'eccessivo afflusso di clienti durante la giornata. Tuttavia l'episodio non sembra far ben sperare, considerando che manca solo una settimana all’inizio della fase sperimentale del cashback.