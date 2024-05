Caso Bortone, Marinella Soldi prende le distanze dall'ad Roberto Sergio. E Fiorello a Viva Rai2...

Caso Bortone, Marinella Soldi prende le distanze dall'ad Roberto Sergio

"Non credo che il procedimento disciplinare contro Serena Bortone faccia giustizia della vicenda, ne' tantomeno faccia bene alla Rai". Lo ha affermato la presidente della Rai, Marinella Soldi, a proposito della vicenda Scurati di cui ieri ha parlato l'ad dell'azienda di viale Mazzini Roberto Sergio, durante l'audizione in Commissione di Vigilanza.

"Quanto riferito dall'ad in Commissione - ha precisato la presidente Rai - racconta in modo parziale quanto accaduto, non citando aspetti di rilievo. Ferme restando le policy aziendali, il cosiddetto caso Scurati e' ancora oggetto di verifiche da parte della direzione Internal Audit aziendale, per la quale la presidente ha le deleghe. Le risultanze in bozza di tale audit sono state visionate sia da me sia dall'ad ed evidenziano una situazione molto piu' complessa di quella descritta dall'AD, che richiede un approccio piu' completo".

Rai: opposizioni unite chiedono audizione di Bortone e Corsini in Vigilanza

I capigruppo di opposizione Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5s), Maria Elena Boschi (Iv), Mariastella Gelmini (Azione), Angelo Bonelli e Peppe De Cristoforo (Avs) hanno richiesto che la commissione di Vigilanza Rai si attivi per convocare l'audizione della giornalista Serena Bortone e del direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, al fine di "fare chiarezza sul caso Scurati". In una lettera indirizzata alla presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia, i capigruppo hanno sottolineato che “durante l'audizione dei vertici Rai di ieri sera è emersa una ricostruzione dei fatti molto distante da quella nota senza che i vertici Rai fornissero la documentazione necessaria che dimostrasse la veridicità di quanto da loro sostenuto come peraltro sottolineato questa mattina dalla presidente Soldi che li smentisce parlando di omissioni e racconti parziali”.

Le opposizioni esprimono quindi “preoccupazione riguardo alla possibilità che l'amministratore delegato e il direttore generale Rai abbiano fornito informazioni non veritiere alla commissione di vigilanza. Pertanto – aggiungono – chiediamo l'immediata audizione di Bortone e Corsini. Il caso Scurati – concludono - non può essere archiviato in modo superficiale, anche solo l'ipotesi di censura nei confronti di uno scrittore non è compatibile con il concetto di servizio pubblico e con i principi fondamentali della democrazia."

Fiorello scherza con ad Sergio, 'a Bortone in viale Mazzini si possono tirare freccette'

“Aleggia un po’ di tristezza, è stata veramente una bella avventura, surreale”. Queste le parole di Fiorello durante il mattin show in occasione della penultima puntata di questa seconda edizione di VivaRai2!. Si commenta quindi la rassegna stampa con la solita ironia del conduttore, in compagnia di Biggio, Casciari e tutto il cast. Ospite della puntata: Arisa. Fiorello inizia la mattinata con un saluto all’ad Rai Roberto Sergio, presente oggi al glass: "Vogliamo salutare l’ad Rai, Roberto Sergio, che è qui con noi dopo aver punito la Bortone. Se passate da Viale Mazzini la Bortone è legata alla gamba destra posteriore del cavallo. Alcuni che lavorano lì possono tirare freccette. È già apparsa l’aureola su Serena”, scherza giocosamente lo showman.