Caso Scurati, Schlein: "Rai megafono del potere, non più servizio pubblico".

Rai, Schlein: "Megafono del potere, non più servizio pubblico"

"La trovo una vicenda molto grave e voglio esprimere innanzitutto solidarieta ad Antonio Scurati. Questa Rai non è più servizio pubblico, la stanno trasformando nel megafono del governo. È stata una vera e propria censura, a cui ha fatto seguito un attacco da parte della destra, del partito di Giorgia Meloni e, tra le righe, anche di Giorgia Meloni stessa. Una violenza, come l’ha definita Scurati". Lo dice, in una intervista a Repubblica, la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata dal direttore Maurizio Molinari sul palco del Palazzo Reale di Napoli.

E parte la rivolta degli intellettuali. Il premio Strega Nicola Lagioia, etichetta il caso Scurati come "una censura. Il governo che addita gli intellettuali come nemici". Come si legge su Repubblica, Lagioia ha chiamato a raccolta gli intellettuali con un post su Facebook: "Invito a farsi sentire. Soprattutto quelli che hanno preferito nell’ultimo anno e mezzo parlare poco o non parlare affatto. Per (comprensibile) quieto vivere, per non sporcarsi le mani (mentre tutto si fa sporco)".

Come si legge su Repubblica, "il post diventa presto virale. Gli intellettuali rispondono. Interviene su Instagram Chiara Valerio, che ricorda la cancellazione del programma Insider di Roberto Saviano nel luglio scorso. «Cosa vi aspettavate? Centimetro per centimetro, metro per metro stanno controllando tutto», spiega in un video lo scrittore di Gomorra. «In attesa di plausibili spiegazioni anche per oggi dall’Italia è tutto», scrive Fabrizio Gifuni, che rilancia una nota dell’Anpi nella quale si denuncia «la deriva da regime»".