Monologo Scurati, Giorgia Meloni lo pubblica: "Macché censura. La Rai..."

Monologo di Scurati, Meloni lo pubblica: "Sinistra monta un caso. Rai ha semplicemente rifiutato di pagare 1800 euro per un monologo"

"In un'Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso. Stavolta è per una presunta censura a un monologo di Scurati per celebrare il 25 Aprile. La sinistra grida al regime, la Rai risponde di essersi semplicemente rifiutata di pagare 1800 euro (lo stipendio mensile di molti dipendenti) per un minuto di monologo", lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook.

"Non so quale sia la verità, ma pubblico tranquillamente io il testo del monologo (che spero di non dover pagare) per due ragioni: 1) Perché chi è sempre stato ostracizzato e censurato dal servizio pubblico non chiederà mai la censura di nessuno. Neanche di chi pensa che si debba pagare la propria propaganda contro il governo con i soldi dei cittadini. 2) Perché gli italiani possano giudicarne liberamente il contenuto", prosegue la premier.

Che poi conclude con "Buona lettura" e sotto pubblica il testo di Antonio Scurati sul 25 aprile (qui si può leggere integrale).