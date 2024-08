Castello delle cerimonie, Imma Polese coperta d'insulti sui social: ostriche e champagne sullo yacht

Il Castello delle Cerimonie, Imma Polese e il marito Angelo sono stati criticati sui social per un video in cui mostrano il loro pranzo in yacht tra champagne e crudo di mare

Il Castello delle Cerimonie vive un momento critico della sua lunga storia imprenditoriale ma per Imma Polese e il marito Angelo le vacanze sono comunque all'insegna del lusso. Questa è la critica mossa alla coppia napoletana che nei giorni precedenti a Ferragosto ha trascorso le ferie in yacht gustando champagna e cruditè.

"Questo è solo l'antipasto, penso che ti basta", dice Imma Polese mostrando un pranzo luculliano in un video postato su Tik Tok che ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni. "Non si ostenta così il cibo, Con il costo di questo cibo avreste mandato a scuola per un anno 100 bambini in Africa", commenta un utente. "Ma non stavano in bancarotta?" aggiunge un altro.

A febbraio il Grand Hotel La Sonrisa a Sant'Antonio Abate, vero protagonista del reality Il Castello delle cerimonie, è stato confiscato per abusivismo per una lottizzazione che secondo i magistrati è avvenuta illegalmente. I dipendenti della struttura erano scesi in piazza per chiedere di preservare i loro posti di lavoro.