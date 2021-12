Tim, Gubitosi in uscita. Verso incarico Ad a Labriola e ingresso in Cda

Tim, Gubitosi in uscita, sempre più forte il nome di Pietro Labriola: manca solo l'ufficialità

Articolo in fase di aggiornamento...

Si confermano le anticipazioni di Affaritaliani.it riguardanti l'entrata in campo di Pietro Labriola. Luigi Gubitosi lascia il cda di Tim. Il manager ha trovato un accordo per l'uscita che rispetta quanto previsto dal contratto, incluse le manleve, ma senza maxi buone uscite. Il consiglio di amministrazione del gruppo è in corso in queste ore.

Stamattina, secondo quanto risulta da diverse fonti vicine al dossier, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, ha trovato un accordo per lasciare l'azienda. Il board potrebbe dunque cooptare per il vicinissimo Pietro Labriola, ceo di Tim Brasil, già nominato direttore generale dell'azienda in occasione delle dimissioni di Gubitosi dalla carica di amministratore delegato.

Probabile che la cooptazione in consiglio del direttore generale Labriola, ora vicinissimo a prendere il suo posto come Ad e che attualmente ha le deleghe operative dopo che lo stesso Gubitosi si era dimesso da amministratore delegato, arrivi in un'altra riunione.

Tim, Salvini: "Ora il governo eviti svendite"

Adesso la Lega chiede al governo di vigilare per evitare svendite, spezzatini, chiusure e licenziamenti, difendendo dati, reti e sicurezza nazionale". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo l'addio di Luigi Gubitosi a Tim.