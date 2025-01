Cecilia Sala non ci sta e replica a Vespa, il tweet senza giri di parole della giornalista colpisce tutti

Cecilia Sala, lo scontro con Bruno Vespa. Il conduttore Rai e la frecciata a Fazio

Cecilia Sala ha scelto Fabio Fazio per raccontare in diretta la sua prigionia in Iran e le torture subite, questa ospitata però non è piaciuta a Bruno Vespa, o meglio, il conduttore di Porta a Porta non ha gradito una cosa in particolare: il mancato ringraziamento da parte della giornalista a Giorgia Meloni per averla liberata. Vespa - riporta La Repubblica - prima compulsa i dati di ascolto che hanno premiato il canale 9, quindi impugna il telefonino e sulla piattaforma di Elon Musk X riversa tutto il suo veleno. Accusando la giornalista di un comportamento "semplicemente vergognoso": non aver sentito "il dovere di ringraziare Giorgia Meloni".

Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l’operazione che ha portato alla mia liberazione. Sono state le mie prime parole. Che brutto provare a sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane pic.twitter.com/IH2v4bnMJ0 — Cecilia Sala (@ceciliasala) January 20, 2025

Poi a stretto giro insiste: "Grazie a Luciana Littizzetto per aver salvato l’onorabilità della trasmissione ringraziando Meloni, visto che Sala non l’aveva fatto". Ma Cecilia Sala decide di replicare a queste accuse, scatenando anche un dibattito sui social. "Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo - scrive sempre Sala - a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l'operazione che ha portato alla mia liberazione. Sono state le mie prime parole. Che brutto provare a sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane".