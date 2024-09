Champions League in chiaro su TV8, svelati i 6 big match in tv e streaming e quando vanno in onda

Champions League in chiaro su TV8, ecco il primo big match in tv e streaming e quando in onda

Tv8 sarà la “casa” della Champions League in chiaro con il gruppo Sky che ha i diritti in esclusiva dei match in pay (salvo una partita settimana su Prime Video) e il mercoledì sera ne proporrà uno free, ma senza squadre italiane in campo.

La prima partita in programma? Sarà mercoledì 18 settembre alle 21 con il Psg contro il Girona al Parco dei Principi. Pre partita dalle 20.20 e post dalle 23 con Leo Di Bello e Sarah Casterllana in conduzione.

Mercoledì 2 ottobre su Tv8 andrà invece in onda il match Lille-Real Madrid, il 23 super serata con Barcellona-Bayern Monaco. E ancora: mercoledì 6 novembre Psg-Atletico Madrid, il 27 Liverpool-Real Madrid.