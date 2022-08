Che cos'è il roaming dati e a cosa serve?

Roaming dati: cos'è, come funziona, quanto costa e tutte le informazioni necessarie per utilizzare internet all'estero.

Cos'è il roaming dati? Probabilmente te lo sarai chiesto spesso quando hai viaggiato all'estero o parlando con qualcuno reduce da una bella vacanza fuori confine. La risposta è piuttosto semplice. I dati in roaming si riferiscono all'utilizzo della propria scheda SIM per telefonare o accedere a internet fuori dal proprio Paese. Può essere ottenuto sia utilizzando la scheda del proprio cellulare al di fuori dei confini nazionali, sia utilizzando un telefono prestato o noleggiato. I costi dei dati in roaming possono essere elevati, ed è quindi importante essere a conoscenza delle tariffe applicate dalla propria compagnia telefonica.

Come funziona il roaming dati

Il meccanismo di funzionamento per il roaming dati è piuttosto semplice. Se si è in un altro Paese e si vuole utilizzare il cellulare per telefonare o accedere ad internet, il telefono avrà bisogno di utilizzare una torre cellulare straniera. Ecco perché i costi dei dati in roaming possono essere elevati: la propria compagnia telefonica deve pagare la controparte straniera per l'utilizzo delle sue infrastrutture. Tra l'altro, anche se sempre più raro, esiste un roaming che ha carattere puramente nazionale. Tutte le volte che ti trovi in un luogo scoperto dalla tua rete e l'operatore si “appoggia” su quella di un concorrente, stai usufruendo di una connessione in roaming.

Fortunatamente però esistono diversi modi per abbattere i costi di questa funzione. Si può acquistare una scheda SIM locale, utilizzare un telefono noleggiato, o disabilitare le impostazioni dei dati sul proprio smartphone. Ancor meglio, si può stabilire un piano tariffario che preveda anche l'utilizzo di dati in roaming.

Va detto, comunque, che all'interno dei confini dell'Unione europea non è previsto un pagamento ulteriore per l'utilizzo dei dati. Se stai viaggiando in un Paese che fa parte della comunità europea, dunque, da diversi anni ormai non c'è più nulla di cui preoccuparsi.

Inoltre, molti piani tariffari oggi prevedono anche l'opzione per il roaming all'estero compresa nel proprio prezzo. Qualora stessi pensando di viaggiare al di fuori dei confini europei, cerca quindi di informarti con il tuo gestore telefonico per poter capire se il roaming è compreso nella tua offerta o se hai bisogno di sottoscrivere un nuovo piano.

I vantaggi di avere un piano dati

I piani dati per il roaming offrono ai viaggiatori la possibilità di utilizzare i propri smartphone e altri dispositivi mentre viaggiano al di fuori del proprio Paese senza doversi preoccupare di accumulare enormi costi di roaming dati. La maggior parte dei principali gestori offrono diversi tipi di piani destinati al roaming, e molti di loro ne offrono anche alcuni flessibili che permettono di utilizzare un certo quantitativo di dati al giorno a un prezzo fisso. Questo può essere un ottimo modo per evitare brutte sorprese nel costo dei dati sullo smartphone mentre si viaggia fuori confine.

Come attivare il roaming sul proprio smartphone

Tutto molto interessante. Ma, andando al sodo, come si possono utilizzare i dati in roaming? Nulla di più semplice. Basta attivare i dati mobili e, dalle Impostazioni, consentire l'utilizzo del roaming. Volendo si può anche attivare solo per determinate applicazioni. Dopo aver dato il consenso, potrai aprire semplicemente l'app o il sito web che vuoi utilizzare e divertirti in viaggio, navigando in tutta serenità e condividendo in tempo reale con i tuoi follower sui social tutte le emozioni e le esperienze della tua vacanza.