Che cosa è il social ecommerce, la nuova frontiera di vendita del 2023

I social network non sono solo contenitori delle nostre foto e video condivisi, si fa largo anche la vendita di beni on line. Questo fenomeno, da tempo, è radicato in Cina e i presupposti lasciano pensare che questo fenomeno varcherà i confini di Pechino. Secondo gli esperti di Breakingviews, società di analisi finanziarie di Reuters, il canale di vendita sarà virale.

TikTok, Amazon e YouTube sono tra le aziende che già hanno implementato funzionalità che allineano la condivisione online e lo shopping. Altre si stanno preparando. Gli indizi di un possibile boom ci sono tutti. Agli utenti dei social piace interagire con celebrità e influencer, ma l'obiettivo finale sono i clic per acquistare. Un esempio? L’attrice Nisrin Erradi a inizio anno ha attirato 500mila follower su TikTok, vendendo fino a 12 mila dollari di prodotti cosmetici in una sola sessione video.



Le entrate dello shopping online dal vivo contribuiranno a compensare la contrazione dei budget di marketing, in un contesto di crisi, e ad attirare il pubblico dei più giovani, sempre più attratti dai video brevi. Secondo i dati di Statista, la spesa pubblicitaria sui social media negli Stati Uniti, che era cresciuta di circa il 30% all'anno, dovrebbe rallentare a circa il 12% in media nei prossimi tre anni, per raggiungere i 114 miliardi di dollari nel 2025. Al contrario, la società di consulenza McKinsey prevede che le vendite di ecommerce sui social media negli Stati Uniti aumenteranno del 20% all'anno nello stesso arco di tempo, fino a 80 miliardi di dollari.

Secondo The Future of Commerce "e previsioni suggeriscono che le vendite di social commerce raggiungeranno circa 2,9 trilioni di dollari entro il 2026. Il social commerce è fondamentale per i marchi per raggiungere i loro target di riferimento e si prevede che genererà 30,73 miliardi di vendite nel 2023, pari al 20% delle vendite globali di ecommerce al dettaglio. Per i marchi che cercano di rivolgersi a questo pubblico, l'utilizzo di TikTok è fondamentale". I venture capital, a stare ai dati di Pitchbook, hanno poi già investito 700 milioni di dollari in startup come Firework che forniscono la tecnologia adatta ai rivenditori fisici.