Che tempo che fa anticipazioni: colpaccio di Fazio. Mai accaduto prima

Domenica 3 dicembre, il regista quattro volte premio Oscar Woody Allen, sarà ospite da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", per parla, re del suo ultimo film "Un colpo di fortuna".

"Un colpo di fortuna", cinquantesimo film di Woody Allen, uscirà nelle sale italiane il 6 dicembre, e parla di come il caso e la fortuna influiscono sulla vita di tutti i giorni, il film è ambientato a Parigi, dove la coppia apparente perfetta, Fanny e Jean, viene stravolta quando lei si imbatte per caso in un suo compagno di liceo e inizia a mettere in discussione il suo amore per Jean. Lo scrive il sito internet www.msn.com.

Non è la prima volta che Woody Allen partecipa alla trasmissione come ospite, e come lui numerose stelle di hollywood sono state intervistate da Fazio, Quentin Tarantino ad esempio, la coppia d'oro del cinema spagnolo composta da Almodovàr e Penelope Cruz e tanti altri.

Non è un caso che dopo l'annuncio sui social proveniente dalla trasmissione stessa, i commenti siano schizzati alle stelle definendo "Che tempo che fa" orgoglio italiano.