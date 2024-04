Che tempo che fa, Fazio clamoroso: annuncia 3 ospiti da urlo. Colpo del Nove!

Che tempo che fa di Fabio Fazio torna sul Nove domenica 21 aprile 2024

“Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio torna domenica 21 aprile 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento. Con lui tutta la squadra vincente e campione negli ascolti tv in questa stagione davvero super sul terreno dell'Auditel. Ecco quindi Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

Che tempo che Fa, ospiti di Fabio Fazio: Renato Zero

Fabio Fazio avrà Renato Zero. Lo studio di Che Tempo che fa accoglie uno degli artisti più amati della storia della musica italiana, che in 57 anni di straordinaria carriera ha venduto oltre 55 milioni di dischi in Italia e 4 milioni nel mondo, impegnato nella tournée “Autoritratto - I concerti evento 2024” dopo la pubblicazione del suo ultimo album, “Autoritratto”.

Che tempo che Fa, ospiti di Fabio Fazio: Renato Saviano

Secondo ospite della puntata di Che tempo che fa è Roberto Saviano, autore del nuovo libro “Noi due ci apparteniamo. Sesso, amore, violenza, tradimento nella vita dei boss” e in teatro con “Appartenere - Vita intima del potere criminale”.

Che tempo che Fa, ospiti di Fabio Fazio: Roberto Bolle

Fabio Fazio avrà anche Roberto Bolle nello studio di Che tempo che fa in occasione della puntata di domenica 21 aprile 2024. Bolle sarà protagonista il 29 aprile della nuova edizione dello show “Viva la danza”, in occasione della Giornata Mondiale di questa forma d’arte che lo vede fra le star indiscusse a livello mondiale.

Che tempo che Fa, ospiti di Fabio Fazio: canta Diodato

E ancora: Diodato, live con “Ti muovi”, brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo, già Disco d’Oro e contenuto nel nuovo progetto musicale “Ho acceso un fuoco”; il climatologo Luca Mercalli; Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la Vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Alessandro De Angelis; Massimo Giannini; Michele Serra.

Che tempo che fa – Il Tavolo, gli ospiti della puntata di domenica 21 aprile 2024 sul Nove

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: la capitana della Nazionale Italiana femminile di volley Myriam Sylla, autrice insieme ad Annalisa Strada della serie di narrativa per ragazze e ragazzi “Dream Volley”; Stefano De Martino; Elio; Gianluca Torre, protagonista di “Casa a prima vista” su Real Time; Alessandra Celentano; Simona Ventura. Torna al tavolo anche Diodato.

“CHE TEMPO CHE FA” di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. È scritto da: Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, Edoardo Segantini, con la collaborazione di Stefano Faure, Giacomo Freri, Sebastiano Guanziroli, Paola Natalicchio, Giacomo Papi, Antonietta Zaccaro. La regia è di Cristiano D’Alisera. Scenografia di Marco Calzavara. Project leader Nove Giovanni Brasca. Produttore esecutivo L’OFFicina Marcello Mereu. Responsabile Casting e ospiti internazionali Monica Tellini.