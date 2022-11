Che tempo che fa, Fazio va in gol con Ancelotti, Sgarbi e... Anticipazioni

Che tempo che fa: Timothée Chalamet e Luca Guadagnino ospiti di Fabio Fazio

Domenica 13 novembre su Rai3 alle ore 20:00 nuovo appuntamento della ventesima edizione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ospiti per la loro intervista esclusiva in un programma televisivo italiano i pluripremiati Timothée Chalamet e Luca Guadagnino, rispettivamente attore protagonista e regista di “Bones and All”, il film vincitore del Leone d’Argento per la regia alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove è stato accolto da una standing ovation e dieci minuti di applausi, in arrivo nelle sale italiane dal 23 novembre.

Che tempo che fa, Fabio Fazio va in gol con Carlo Ancelotti

La leggenda del calcio internazionale Carlo Ancelotti, allenatore ed ex-calciatore, che nel 2022 ha conquistato due record segnando la storia del calcio internazionale: ad aprile è diventato il primo allenatore a vincere lo scudetto nei 5 principali campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna) diventando poi, a maggio, anche il primo allenatore a vincere 4 volte la Champions League.

Che tempo che fa, Vittorio Sgarbi e... gli ospiti di Fabio Fazio

E ancora: Vittorio Sgarbi, neoeletto sottosegretario al Ministero della Cultura; lo scrittore e divulgatore scientifico David Quammen, nelle librerie con il saggio “Senza respiro – La corsa della scienza per sconfiggere un virus letale”; Franco Locatelli, Direttore Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il giornalista Paolo Mieli; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo, l’inviato Rai dall’Ucraina Ilario Piagnerelli.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo va a canestro con Nicolò Melli dell'Olimpia Milano. Ospiti

Chiude la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Geppi Cucciari, tra i protagonisti di “Sei pezzi facili”, sei opere teatrali di Mattia Torre con la regia televisiva di Paolo Sorrentino, in onda dal 19 novembre su Rai3; il capitano della squadra di basket Olimpia Milano Nicolò Melli; Rocco Hunt; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.