Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 19 novembre di Fabio Fazio

Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 19 novembre

Tutto pronto per una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove domenica 19 novembre. Nella sesta puntata Fazio ospiterà in studio Achille Lauro, pronto a cantare il nuovo singolo Stupidi ragazzi. Attraverso un post Twitter, è stata annunciata anche la presenza di Antonio Albanese, tornato alla regia con Cento domeniche.

