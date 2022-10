Che tempo che fa, gli ospiti di Fazio nella puntata di domenica 30 ottobre

Chi ci sarà da Fabio Fazio a Che tempo Che fa nella puntata di domenica 30 ottobre

Fabio Fazio incassa l'ennesimo colpo: nella puntata di domenica 30 ottobre lo studio di Rai 3 ospiterà Magic Johnson. Come anticipa il sito Gossip e tv, "l'icona del basket si racconterà in una lunga intervista a 30 anni dalla storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Barcellona conquistato dal Dream Team. Johnson è sbarcato in NBA con la maglia dei Los Angeles Lakers e la sua storia è ripercorsa oggi nella serie tv Sky Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers. Ha vinto cinque titoli NBA con i suoi Lakers, nel 1991 ha dichiarato pubblicamente di essere sieropositivo all’HIV".

Che tempo che fa, da Fabio Fazio anche Aboubakar Soumahoro e Maurizio Molinari

In studio da Fabio Fazio a Che tempo che fa anche Maurizio Costanzo che presenterà il suo nuovo libro Smemorabilia – Catalogo sentimentale degli oggetti perduti. Ma non solo. Ci saranno anche Aboubakar Soumahoro, Alberto Mantovani, Roberto Burioni, Luca Mercalli, Tito Boeri, Giovanni Floris, Marco Damilano, Maurizio Molinari, Annalisa Cuzzocrea. Seduti intorno al tavolo, oltre a Nino Frassica, Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli, ci saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi. E ancora Mattia Furlani, Cristiano Malgioglio, Raul Cremona, Simona Ventura, Francesco Paolantoni.