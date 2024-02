Che Tempo Che Fa: Naomi Campbell ospite. Quella volta che pianse in studio da Fabio Fazio...

Che Tempo Che Fa: Naomi Campbell ospite di Fabio Fazio

Naomi Campbell ospite di Che tempo che fa domenica 25 febbraio. "Icona della cultura pop, musa della moda, attivista umanitaria… Questa domenica torna a 'Che Tempo Che Fa' Naomi Campbell", annuncia Fabio Fazio su 'X'.

Che Tempo Che Fa: Naomi Campbell ospite. Quella volta che pianse da Fabio Fazio

La Venere nera era già stata ospite di Fazio nel marzo 2017, quando il programma andava in onda su Rai3. In quell'occasione la top model era scoppiata a piangere quando sullo schermo scorrevano le immagini della sua carriera tra le quali quelle con Gianni Versace e e Franca Sozzani. "Ho visto degli amici che non ci sono più. Gianni Versace è stato importantissimo per la mia carriera. E poi Franca Sozzani". Fu pronto l'intervento di Fabio Fazio che la consolò immediatamente: "Non volevo farti commuovere... Di solito qua non piange mai nessuno".

Che Tempo Che Fa, quanti ospiti internazionali da Fabio Fazio sul Nove

Tanti gli ospiti internazionali, in quest’edizione, Che Tempo Che Fa: nel salotto di Fabio Fazio sul Nov sono arrivati Tom Hanks e Woody Allen, passando per Novak Djokovic e Willem Dafoe. Senza dimenticare l’intervista a Papa Francesco. E ora coming soon.. Naomi Campbell.