Che tempo che fa, ospiti a sorpresa da Fazio nella 1° puntata sul NOVE. I nomi

Che tempo che fa, Fabio Fazio sul Nove: prima puntata

Domenica 15 ottobre 2023 sul NOVE, e in streaming su discovery+, ha inizio la 21a edizione di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e da questa stagione anche Ornella Vanoni.

Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio “Che tempo che farà”, l’inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all’inizio di “Che tempo che fa” , alle ore 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”.

Che Tempo che fa, gli ospiti di Fabio Fazio: Andriy Shevchenko, Liliana Segre e...

Ospiti della prima puntata di Che tempo che fa: la Senatrice a vita Liliana Segre. La leggenda del calcio e simbolo dell’Ucraina Andriy Shevchenko, recentemente nominato consulente del presidente Zelensky. Il pluripremiato scrittore israeliano David Grossman, considerato uno dei più grandi autori contemporanei.

Che Tempo che fa di Fabio Fazio: tornano Burioni, Michele Serra...

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Giovanni Floris, nelle librerie con il suo nuovo saggio “L’essenziale, appunti di un lettore avventuroso”; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; il giornalista Daniele Raineri; Michele Serra.

Che Tempo che fa, Fabio Fazio al ritmo di Italodisco nella prima puntata su Il Nove

Torna anche la grande musica sul palco di “Che tempo che fa” con Stash e i The Kolors, reduci dal grande successo internazionale della hit “Italodisco”, triplo disco di platino in Italia e in vetta alle classifiche di diversi Paesi europei.

Che tempo che fa – Il Tavolo

Chiude la serata l’immancabile appuntamento di “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni e la new entry di questa stagione Ubaldo Pantani. Ospiti della prima puntata: la Gialappa’s Band, Simona Ventura, Mago Forest e Leonardo Fabbri, Medaglia d’Argento nel getto del peso ai Mondiali di atletica di Budapest, dove ha segnato il suo nuovo record personale e la terza misura di sempre nella storia del getto del peso italiano. Torna al tavolo anche Stash.

Che tempo che fa di Fabio Fazio, dalla Rai al Nove

“Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio approda su NOVE dopo venti straordinarie edizioni: quasi 5.000 ospiti in oltre 1.300 puntate, nelle quali si è accreditato come il talk show più internazionale della tv italiana, e che negli anni si è imposto spesso come il programma più social della tv italiana e come il programma più commentato della domenica sera, registrando performance eccellenti anche durante i mesi estivi.

Anche ad agosto 2023, con le nuove pagine social aperte il 3 agosto partendo da zero follower, “Che tempo che fa” è risultato il programma più social della tv italiana con 4.7 milioni di interazioni totali.

“CHE TEMPO CHE FA” di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. È scritto da: Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, Edoardo Segantini, con la collaborazione di Stefano Faure, Giacomo Freri, Sebastiano Guanziroli, Paola Natalicchio, Giacomo Papi, Antonietta Zaccaro. La regia è di Cristiano D’Alisera. Scenografia di Marco Calzavara. Project leader Nove Giovanni Brasca. Produttore esecutivo L’OFFicina Marcello Mereu. Responsabile Casting e ospiti internazionali Monica Tellini.