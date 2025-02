Che tempo che fa ospiti Fabio Fazio, la regina di Sanremo 2025, il re dell'inchieste in Italia e poi... Anticipazioni

Che tempo che fa, quando va in onda Fabio Fazio sul Nove

“Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio torna in onda sul Nove (e in streaming su discovery+) domenica 23 febbraio 2025 dalle ore 19.30 in diretta con la squadra campione degli ascolti tv al completo. Presente Luciana Littizzetto e con lei anche Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Chi saranno gli ospiti? Andiamo a scoprire cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova puntata del takl di Warner Bros Discovery.

Che tempo che fa ospiti di Fabio Fazio, Giorgia reduce da Sanremo 2025

Fabio Fazio ospiterà una delle cantanti più amate d'Italia: negli studi di Che tempo che fa arriva Giorgia, reduce dal sesto posto al Festival di Sanremo con “La cura per me” (con i fischi del pubblico presente all'Ariston che la voleva vedere vincitrice o almeno sul podio).

La sua canzone sta volando negli ascolti in radio e in FIMI. Giorgia che ricordiamo nel corso della kermesse canora ha vinto la serata delle cover con “Skyfall” di Adele insieme ad Annalisa; in oltre 30 anni di straordinaria carriera, Giorgia ha collezionato innumerevoli dischi di platino e una serie di brani senza tempo, collaborando con grandi artisti, anche internazionali, come Ray Charles, Lionel Richie, Herbie Hancock e Alicia Keys;

Che tempo che fa, Roberto Saviano ospite di Fabio Fazio

Un altro grande ospite di Che tempo che fa è Roberto Saviano, autore del documentario in due parti “Mauro Rostagno. L’uomo che voleva cambiare il mondo”, viaggio intorno alla figura straordinaria del giornalista che rappresenta uno spaccato della storia italiana per 20 anni, dal 1968 al 1988;

Che tempo che fa, Malgioglio e il Mago Forest: tutti gli ospiti di Fabio Fazio domenica 23 febbraio 2025

E ancora: Fazio avrà negli studi di Che tempo che fa anche Cristiano Malgioglio, co-conduttore della seconda serata del 75° Festival della Canzone Italiana. Si riderà poi insieme al Mago Forest, conduttore dal 27 febbraio della seconda stagione di “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”.

E ancora: il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, per la raccolta fondi della Fondazione Umberto Veronesi ETS a sostegno della ricerca scientifica per i bambini malati di tumore; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Carlo Cottarelli; la giornalista Cecilia Sala; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; in collegamento da Berlino Antonio Di Bella; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Che tempo che fa - Il Tavolo, ospiti i Coma Cose con 'Cuoricini'

“Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura chiuderà la serata del Nove in coda a Che tempo che fa. Ospiti della puntata: i Coma_Cose, live con la hit sanremese “Cuoricini”; Emanuela Fanelli, nelle sale con “FolleMente” di Paolo Genovese; Gigi Marzullo, in tv a fianco di Serena Autieri nel nuovo after show “Serenight”; Giovanni Esposito, protagonista a teatro con “Benvenuti in casa Esposito”; Gianluca Torre, protagonista su Real Time della nuova stagione di “Casa a Prima Vista”; Giucas Casella. Torna al tavolo anche Mago Forest.