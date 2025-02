Le Iene sfidano Che tempo che fa di Fazio: pronti due servizi bomba e l'ospite... Anticipazioni domenica 23 febbraio 2025

Le Iene ospiti di Veronica Gentili e Max Angioni domenica 23 febbraio 2025

“Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni pronte per la nuova puntata che andrà in onda domenica 23 febbraio, in prima serata su Italia 1. Tra gli ospiti in studio: la giornalista e conduttrice Myrta Merlino.

Le Iene, i servizi in onda domenica 23 febbraio 2025

Tra i servizi in onda nella puntata di domenica de Le Iene: Max Andreetta ha trascorso con Fausta Bonino la giornata della sentenza della Cassazione, che ha confermato la condanna all’ergastolo per la donna, accusata della morte di quattro pazienti uccisi con dosi letali di eparina all’ospedale di Piombino. Alle telecamere della trasmissione, l’infermiera ha ribadito la sua estraneità ai fatti e si è rivolta al Presidente della Repubblica per chiedere la grazia: ‘Vado a farmi l’ergastolo da innocente’.

In concomitanza con il terzo anniversario dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Matteo Viviani è volato sul fronte di guerra dove ha incontrato due connazionali che combattono per la Legione Internazionale. I due ragazzi, esperti di droni, raccontano come la guerra moderna sia sempre più dominata da questi strumenti. Nel reportage vengono mostrate immagini dell’impiego dei velivoli e delle tecniche utilizzate per equipaggiarli con ordigni esplosivi.