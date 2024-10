Checco Zalone si separa dalla moglie anche negli affari, liquidata con 30 mila euro

Checco Zalone, svolta nella sua società Mlz: ecco chi è il nuovo amministratore delegato

Checco Zalone si separa di nuovo, ma questa volta è la fine di un matrimonio lavorativo. Il comico, attore e regista ha deciso infatti di far uscire dalla sua società Mlz la ex moglie e mamma delle loro figlie Mariangela Eboli. Era lei in precedenza - riporta il Corriere della Sera - l'amministratrice delegata della società. Ora questa carica è passata a Zalone, dopo aver liquidato la ex compagna con 30mila €. Ad oggi la Mlz è posseduta al 95% da Zalone e al 5% da sua madre, Antonietta Capobianco: l’assemblea ha deciso all'unanimità di revocare il titolo a Eboli, offrendole come indennità per mancato preavviso 30 mila euro.

La notizia della fine del loro rapporto, durato ben 17 anni e da cui sono nate due bambine (Gaia e Greta), fu lanciata quest’estate dal sito Dagospia: attualmente i due sarebbero in rapporti civili. Eboli, la ex compagna, è sempre rimasta fuori dai riflettori, fatta eccezione per due piccoli camei nei film "Cado dalle nubi" e "Che bella giornata", dove la donna cantava con Caparezza ad Alberobello.