Ascolti tv, Stefano De Martino rallenta (col "fantasma" di Emma Marrone). Amadeus cresce ma (resta sotto al 3%)

Ascolti tv ieri 30 ottobre 2024: Chissà chi è (2,8%) e Striscia la Notizia (13,4%) guadagnano terreno

Piccolo siparietto ieri sera per Stefano De Martino durante l'ultima puntata di Affari Tuoi. Il conduttore ha fermato per un attimo il gioco perché ha ravvisato una certa somiglianza di una delle pacchiste con l'ex compagna Emma Marrone. Il game show di Rai1 continua a volare negli ascolti tv con 5.385.000 spettatori (25.8%), anche se in calo rispetto alla precedente puntata.

Amadeus con Chissà chi è invece cresce leggermente a 384.000 spettatori (1.9%) nella prima parte e 580.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte e lo stesso vale per Striscia la Notizia, che sale a 2.787.000 spettatori pari (13.4%).

Ascolti tv, Lilli Gruber sopra l'8&, Paolo del Debbio sotto al 5%

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 30 ottobre 2024 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.488.000 spettatori (22.5%), TG2 Post con 614.000 spettatori (2.9%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.357.000 spettatori (6.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.198.000 spettatori (5.9%) e Un Posto al Sole con 1.419.000 spettatori (6.8%), 4 di Sera su Rete 4 con 910.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 775.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.704.000 spettatori (8.2%).