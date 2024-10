Ascolti tv, Amadeus sotto quota 500mila: crolla sotto i colpi di De Martino (Affari tuoi record)

Ascolti tv, Amadeus sotto quota 500mila. De Martino record. I trend Auditel

Chissà chi è sul Nove al 2,4% di share. il game show di Rai1 sopra al 27%. Lilli Gruber e Paolo Del Debbio? Gli ascolti tv dell'access prime time di martedì 29 ottobre 2024

Ascolti tv ieri 29 ottobre 2024, De Martino sopra al 27% su Rai1. Amadeus scende sul Nove

Amadeus sembrava in qualche modo aver trovato una soluzione per risollevare gli ascolti tv di Chissà chi è. Nelle ultime due puntate il game show del Nove aveva superato ampiamente il 3% di share e si era avvicinato al milione di spettatori (955mila) ma ieri è arrivata la mazzata. Chissà chi è ha chiuso con 492.000 spettatori (2.4%) nella prima parte e 615.000 spettatori (1.9%) nella seconda parte. Nel frattempo Affari Tuoi vola e ha raggiunto un nuovo record con 5.536.000 spettatori per il 27.3% di share.

Ascolti tv Striscia la Notizia cala al 13% di share. Lilli Gruber e Otto e Mezzo sotto l'8%

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 ottobre 2024 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.588.000 spettatori (23%), Striscia la Notizia su Canale 5 con 2.623.000 spettatori con il 13% (in calo rispetto a lunedì: 2.913.000 spettatori pari al 13.6%). N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.494.000 spettatori (7.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.167.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole con 1.500.000 spettatori (7.4%).

I programmi di informazione e approfondimento in access prime time. Paolo Del Debbio con 4 di Sera su Rete 4 con 908.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 885.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte: lunedì aveva conquistato 948.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 1.002.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte.

Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7 con 1.578.000 spettatori con il 7.8% (1.824.000 spettatori e 8.5% il giorno prima). TG2 Post con 444.000 spettatori e il 2.2% (lunedì aveva fatto 595.000 spettatori con il 2.8%).