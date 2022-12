Chi è Alessandra Viero, da Quarto grado a Controcorrente: marito, età, tv e...

Alessandra Viero batte Veronica Gentili: il sondaggio di affaritaliani.it



Tutti pazzi per Alessandra Viero. I lettori di affaritaliani.it non hanno dubbi: preferiscono la “sostituta” a Veronica Gentili, “titolare” della conduzione di “Controcorrente”. La bionda giornalista vicentina ha preso il posto della collega per la puntata del 28 dicembre della trasmissione Mediaset, dopo averla condotta anche nelle edizioni estive, già dal 2012 e anche lo scorso agosto. Fin dalla sua prima volta al timone di “Controcorrente” è stata particolarmente apprezzata, al punto di conquistare il prestigioso premio giornalistico “Biagio Agnes” nella categoria under 35.

Alessandra Viero



Un classico passaggio del testimone in periodo di vacanze, come succede anche su altre reti: ad esempio a La7, dove “In Onda” era la trasmissione sostitutiva di “Otto e mezzo”, prima di diventare un appuntamento fisso del palinsesto della rete di Urbano Cairo.

Fare la “riserva” porta bene? Pare proprio di sì, perché il sondaggio condotto dal nostro giornale è nettamente dalla parte della Viero: più del 78% dei lettori preferirebbe passare una serata a cena con lei, piuttosto che con Veronica Gentili.





Certamente, considerare Alessandra Viero, “solo” come una seconda scelta della Rete sarebbe gravemente ingiusto. Oltre a essere decisamente molto bella, la conduttrice 42enne è una professionista di rango, il cui curriculum annovera trasmissioni di successo come “Quarto grado”, condotto con Gianluigi Nuzzi, e il suo spin-off “Segreti e delitti”.

Nata il 16 aprile 1981, a Sandrigo, sotto il segno dell'Ariete, si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Trento e, dopo aver collaborato con diverse testate giornalistiche locali, nel 2006 è diventata giornalista professionista. Ha lavorato per il Corriere Veneto e la tv locale Rete Veneta, dove conduceva il Tg Bassano. Nel 2008 è entrata nella squadra di Mediaset, esordendo come inviata e addetta alla lettura delle agenzie in studio.

La sua fama si è costruita a Tgcom24, il canale all-news del network, da dove ha spiccato il salto verso Canale 5, come conduttrice di “Pomeriggio Cinque Cronaca” (la versione estiva di Pomeriggio Cinque). Nel giugno 2013 è passata a Italia 1 come conduttrice e inviata di "Studio Aperto" e nell'autunno dello stesso anno è iniziata la sua avventura a “Quarto grado”, che quindi è ormai decennale.

Se sul piccolo schermo fa coppia con Gianluigi Nuzzi, nella vita il suo compagno è Fabio Riveruzzi, content editor di un'agenzia di comunicazione, con il quale si è sposata a Roma nell'estate del 2021, dopo averlo annunciato proprio durante una puntata di “Quarto grado”. Hanno anche un figlio, Roberto Leone, nato il 25 marzo 2017.

Alessandra Viero condurrà ancora "Controcorrente"?

La sua esperienza al timone di “Controcorrente” non è affatto conclusa. Per la puntata del 4 gennaio ci sarà ancora lei alla conduzione: un vero e proprio “regalo di Natale” per i tanti fan che ne hanno decretato il trionfo nel sondaggio di affaritaliani.it