Chi è Camilla Venturini, stilista bresciana di «Medea» fidanzata con Ghali

Chi è la fidanzata di Ghali? Camilla Venturini, la stilista che, con la gemella Giulia, ha dato vita al fashion brand Medea. Il cantante, grande protagonista a Sanremo 2024 con la canzone Casa Mia (quarta in classifica dietro ad Angelina Mango, Geolier e Annalisa che sono saliti sul podio) cantata sul palco dell'Ariston in compagnia del suo amico alieno Rich Ciolino, frequenta Camilla dal 2020 (in passato aveva avuto una lunga relazione con la super modella e attrice MariaCarla Boscono).

Originaria di Brescia, da tempo vive a Milano e nel capoluogo meneghino, Camilla Venturini nel 2018 ha fondato il suo marchio di moda (molto apprezzato da vip e addetti ai lavori), prendendo spunto dal film di Pier Paolo Pasolini del 1969 (che ebbe Maria Callas come protagonista). La stilista si è diplomata all’Istituto Marangoni di Milano e ha vissuto a New York per 10 anni lavorando nel mondo dell’arte e della fotografia.

Tante collaborazioni portate avanti. Tra esse vanno ricordate quelle con la ong Mediterranea Saving Humans: il ricavato della borsa che appartiene alla linea Medea for Mediterranea è devoluto all’associazione che salva i migranti in mare nel tratto tra la Libia e l’Italia.