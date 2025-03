Chi è Helena Prestes, finale al Grande Fratello, l'amore con Javier e a Pechino Express con Nikita Pellizon...

Grande Fratello, Helena Prestes in finale

Helena Prestes supera nella semifinale del 24 marzo il televoto contro Shaila Gatta (l'ex velina è stata eliminata) e conquista la finale dl Grande Fratello - assieme a Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma - mentre Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono al televoto per l'ultimo posto per la finale del reality di Canale 5 che andrà in onda lunedì 31 marzo in prima serata (anche in streaming su Mediaset Infinity).

Chi è Helena Prestes, dalla finale di Pechino Express a quella del Grande Fratello

La 34enne brasiliana (classe 90) è nata a San Paolo "in un quartiere pericoloso, litigavano tutti per qualsiasi cosa, anche per i soldi. Avevo bisogno di crearmi un'altra realtà", ha raccontato nel video di presentazione per il GF.

Helena è stata protagonista di altri reality prima del Grande Fratello. Nel 2023 andò all'Isola dei Famosi e l'anno prima a Pechino Express. Nella nona edizione del programma adventure di Sky partecipò assieme alla sua amica Nikita Pellizon e la coppia 'Italia-Brasile' arrivò a un passo dalla vittoria, conquistando la finale e chiudendo poi al quarto posto nell'edizione vinta da Victoria Cabello e Paride Vitale.





Helena Prestes, è "grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia - come riporta il sito del Grande Fratello - Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella. Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano"





Helena Prestes, l'amore con Javier Martinez al Grande Fratello 2025

Dal punto di vista sentimentale Helena Prestes aveva iniziato il Grande Fratello da single. "Nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa".

Ma nella Casa ha trovato l'amore: è scoccata la scintilla tra la brasiliana e il pallavolista Javier Martinez (eliminato proprio in semifinale). “Vorrei vincere, perché Javi vuole diversi bambini e così il montepremi del Grande Fratello potrebbe farci molto comodo“, ha detto Helena dopo aver appreso di essere arrivata in finale. Con il 30enne schiacciatore del Modica (nonché già protagonista in passato a Temptation Island e Uomini e Donne nel 2019) che è corso subito ad abbracciarla quando Alfonso Signorini ha ufficializzato la qualificazione della Prestes alla puntata che laureerà il vincitore o la vincitrice del Gf 2025.