Chi è Karoline Leavitt, (bellissima) nuova portavoce di Trump alla Casa Bianca (con un legame con l'Italia)

Donald Trump nomina Karoline Leavitt portavoce della Casa Bianca

Donald Trump ha deciso: la portavoce della sua campagna elettorale Karoline Leavitt sarà anche la portavoce della Casa Bianca. La 27enne “è intelligente, tenace e ha dimostrato di essere una comunicatrice molto efficace. Ho la massima fiducia che saprà eccellere dal podio e aiutarci a trasmettere il nostro messaggio al popolo americano”, dice il presidente degli Stati Uniti in un comunicato.

Chi è Karoline Leavitt, giovanissima portavoce di Trump alla Casa Bianca (con un legame con l'Italia)

Karoline Leavitt, nuova portavoce di Trump alla Casa Bianca ha un piccolo legame affettivo (di cui tiene un bel ricordo) con l'Italia: la 27enne - originaria del New Hampshire cresciuta in una famiglia cattolica osservante - infatti nel corso della sua carriera universitaria ha fatto un semestre di perfezionamento a Roma, alla John Cabot University.

Dopo la laurea al Saint Anselm College, Karoline Leavitt aveva fatto esperienza sul fronte della comunicazione nella prima amministrazione Trump come assistente della portavoce McEnany. Nella prima amministrazione del tycoon è stata viceportavoce.Quando The Donald perse la corsa a Usa 2020 contro Joe Biden venne presa dalla deputata Elise Stefanik. Nel 2022 Karoline si era anche candidata alla Camera, nel primo distretto del New Hampshire, ma perse contro il democratico Chris Pappas. E oggi questa nomina da portavoce di Trump presidente degli Stati Uniti dopo esserlo stata nella sua campagna elettorale prima contro Joe Biden e poi contro Kamala Harris.