Chi è Marina Nalesso, la giornalista col crocifisso portavoce di Sangiuliano

Marina Nalesso nuova portavoce del ministro della Cultura Sangiuliano. Chi è la giornalista col crocifisso

La nuova portavoce del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è la giornalista Marina Nalesso. In passato, ha lavorato in Rai al Tg1, quando il neo ministro era vicedirettore. Poi è passato conduttrice del Tg2.

Per lei la notizia, come scrive Il Foglio, era diventata una questione di fede. Cattolica, ultra, Nalesso si presentava in video con rosari e crocifissi. […] Una fede che però pare vacilli sulla scienza. Questo è quanto raccontano i suoi colleghi in Rai: “Durante la pandemia ha preso un lungo periodo di ferie. Ha in pratica atteso che i vaccini non fossero obbligatori per tornare al lavoro”.

Chi è Marina Nalesso

Classe 1977, Nalesso è cresciuta a Carpenedo, nel Veneziano, e ha frequentato il liceo classico Franchetti. Dopo il diploma, parte per Padova per poi laurearsi in giurisprudenza.

Dopo la laurea, nel 2004, inizia la sua carriera in Rai come giornalista televisiva. Prima della televisione pubblica, però, ha anche lavorato per altre emittenti locali.

La fede di Marina Nalesso

Per quanto non si sappia molto della posizione politica della giornalista e nuova portavoce del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è certo che Marina Nasello sia una persona di fede.

Questo aspetto della sua vita le ha garantito molto supporto, ma anche diverse critiche sul portare accessori come rosari e crocifissi in onda durante le conduzioni del Tg1 e Tg2.

In sua difesa si è espressa anche la neo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha commentato: “Dopo due anni, la giornalista del Tg1 Marina Nalesso viene nuovamente contestata per aver indossato il crocifisso durante un’edizione. In una nazione dove il servizio pubblico è stato perennemente influenzato dalla politica, è singolare che faccia scandalo una professionista con addosso il simbolo della propria fede. Io sto con Marina”.