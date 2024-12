Chiara Ferragni al secondo posto tra i top-15 social Influencer italiani

Chiara Ferragni vola alto sino al secondo posto nella classifica di novembre 2024, dei Top 15 social Influencer italiani, elaborata da Sensemakers per Primaonline. Secondo questa analisi nello scorso mese "il numero di contenuti pubblicati è raddoppiato" rispetto a quello precedente e stesso discorso anche i volumi di engagement. "L’attività della regina dei social risulta piuttosto omogenea e distribuita", scrive il sito di Prima Comunicazione secondo cui i dieci contenuti più performanti "registrano numeri di interazioni molto simili tra loro. Tra questi, il post che ha ottenuto il maggior successo ritrae Chiara sullo sfondo di una splendida aurora boreale".

Per Chiara Ferragni sono 13,1 milioni di interazioni in questo mese, davanti ai 12,5 mln di Lionfield. Alice Mordenti e Khaby Lame in top 5 con Gabriele Greco, Nicole Pallado, Carlo e Sarah, Federica Scagnetti e Sofia Crisafulli nelle prime dieci posizioni.





Chi è 'Massi e Mino', star social che batte Chiara Ferragni nella classifica degli influencer italiani

Il primo posto del ranking per interazioni è però di Massi e Mino. Si tratta del profilo nel quale Massimiliano Simari - che solo su Instagram conta 2,7 milioni di follower - racconta la vita insieme al suo American Bully, Mino, e al resto della sua famiglia.

Un successo social, che si è tradotto tra l'altro anche in un libro (edito da Rizzoli che si può trovare su Amazon e in libreria Mondadori): "Mino cane fortunato: La mia famiglia raccontata da me".





"In questo libro Mino non solo racconta la nostra storia ma io racconto la mia storia, il mio passato, la mia vita, le mie sofferenze, il mio percorso e la mia vittoria..!!", aveva scritto in un post Massimiliano Simari lo scorso mese di maggio.

E, come dicevamo, nel mese di novembre è primo posto nella classifica dei top-15 influencer con quasi 23 milioni di interazioni e "circa 17 milioni (74%) sono imputabili ad uno stesso contenuto video pubblicato sia su tiktok che su Instagram dove ha, però, riscosso il successo maggiore. Il video in questione, come numerosi altri pubblicati da Massimiliano negli anni, ha l’obiettivo di mostrare che la presunta pericolosità di cani come Mino è relativa e dipende dall’educazione che viene loro impartita - spiega primaonline.it - "In particolare, viene spesso mostrato il naturale istinto di protezione che Mino ha sviluppato nei confronti della piccola della famiglia"