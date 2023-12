Chi è Michela Ponzani, la storica che bacchetta politici e giornalisti in tv

Storica, saggista e conduttrice televisiva, Michela Ponzani ha brillato ieri come ospite a “DiMartedì”, il talk condotto da Giovanni Floris su La7. Un intervento lucido e attento il suo, quando si è parlato della generalizzata resistenza dei politici, in particolare, ad assorbire le critiche, o con un atteggiamento vittimistico o con un atteggiamento di ostilità. Poche frasi con cui, però, ha “tirato le orecchie” agli uomini della res publica, e non solo: “C’è sempre stata una certa ritrosia del potere politico alla stampa che incalza, o alle domande scomode… Forse è il caso che tutti i politici si abituino a rispondere alle domande dei giornalisti, ma anche che i giornalisti incalzino maggiormente. Questo è un sintomo di vitalità della democrazia. Se la democrazia è sana è perché i giornalisti fanno il loro mestiere e i politici sono chiamati a rispondere, anche alle domande scomode”.

GUARDA IL VIDEO

Insomma, una presa di posizione anche verso una stampa libera, consapevole del proprio ruolo di “cane da guardia” della democrazia.

Michela Ponzani, ecco chi è la storica e saggista della tv

Ma chi è Michela Ponzani? Classe 1978, come abbiamo detto è una storica e saggista, oltre che conduttrice sul piccolo schermo. Laureata in Lettere a “La Sapienza" di Roma con una tesi sulla memoria della strage delle Fosse Ardeatine, e con un dottorato sulle spalle, è stata ricercatrice dell'Istituto Storico Germanico di Roma, per il quale ha diretto e coordinato un progetto di ricerca sulle memorie dei militari italiani internati in Germania (IMI) nell'ambito dello Europe for Citizens Programme - Education and Culture DG, 2007-2013 Action 4, Active European Remembrance della Commissione Europea.

Michela Ponzani è stata membro di un'équipe internazionale di ricercatori, istituita presso il Centre d'études en sciences sociales de la défense del Ministero della difesa della Repubblica francese. Nominata consulente dell'Archivio storico del Senato della Repubblica, nell'ambito delle commemorazioni per il settantesimo anniversario della liberazione d'Italia, il 16 aprile 2015 è stata invitata a tenere una conferenza sul valore della Resistenza nell'aula di Montecitorio, alla presenza dei presidenti delle due Camere riunite e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In televisione ha condotto la stagione 2016/2017 del programma di divulgazione storica Il tempo e la storia, in onda su Rai 3 e su Rai Storia. Al fianco di Marco Marra ha condotto la trasmissione La mia passione, un talk show basato su interviste a personaggi celebri. Nel 2018 è andata in onda su Rai Storia Clio. Il filo della Storia, trasmissione incentrata sul racconto di storie di donne e della loro emancipazione. La stagione al 2018 conta due episodi. Dal novembre 2020 ha condotto su Rai Storia la trasmissione Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia, un programma che esplora ricerche di interesse storico sull'età contemporanea. In ogni puntata viene intervistato uno storico all'Archivio Centrale dello Stato di Roma.