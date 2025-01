Striscia la Notizia, Simona Frascaria vince la semifinale per diventare velina bionda

Simona Frascaria è in finale: la 23enne pugliese ha sconfitto al televoto Miriana D'Agostino col 59% delle preferenze. E' dunque a un passo dal diventare velina di Striscia la Notizia al fianco di Beatrice Coari. Ce la farà? Il verdetto verrà dato giovedì 30 gennaio 2025 in diretta, con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che proclameranno la vincitrice. L'altra semifinale vede in campo Sofia Derivi da Desio (Monza-Brianza) e Nausica Marasca da Campobasso. Vediamo intanto chi è Simona Frascaria, aspirante velina di Striscia la Notizia.

Chi è Simona Frascaria, a un passo dal diventare velina di Striscia la Notizia

Nata a San Giovanni Rotondo (in provincia di Foggia), è istruttrice di nuoto, da piccola ha studiato danza classica, moderna e hip hop. 'Negli anni ho sviluppato una mia passione, il latino americano", ha spiegato al provino per diventare velina d Striscia la Notizia. "Da un paio di anni ho iniziato anche con la danza aerea (di cui è anche istruttrice, ndr)", ha raccontato Simona Frascaria che ha fatto anche delle gare in questa specialità, vincendone una nazionale. E' stata miss Puglia 2020 (e ha rappresentato la Regione al concorso di Miss Italia), poi nel 2022 ha conquistato il titolo di Miss Miluna Puglia. Alta 1 metro e 72, occhi verdi, capelli biondi, Simona Frascaria ha studiato presso la facoltà di Scienze delle attività motorie e sportive all’Università di Foggia