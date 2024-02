Chi è Vicky Piria nuova stella di Sky F1: pilota veloce ed ex Mediaset

Chi è Vicky Piria, nuova stella di Sky F1: pilota veloce ed ex commentatrice Mediaset

Vittoria "Vicky" Piria affiancherà Davide Camicioli su Sky Sport nei 24 GP della stagione di F1 che scatta il 2 marzo in Bahrain (con lei Carlo Vanzini, Matteo, Bobbi, Ivan Capelli, mentre Federica Masolin, ormai volto della Champions, tornerà come... special guest star).

Mamma inglese e padre italiano, pilota da quando 8 anni, Vicky Piria è stata la prima donna a partecipare alle GP Series e di recente protagonista anche nelle E Series di motonautica.

A 15 anni il debutto in Formula 2000 Light e Formula Renault italiana, nel 2010 e 2011 passa alla Formula Abarth. Nel 2012 approda in GP3 Series, diventando, come si diceva, la prima pilota donna della storia a partecipare alla categoria; nel 2013-14, invece, l'esperienza all'European F3 Open.

Vicky Piria ha corso anche in America nella Pro Mazda (oggi Indy Pro 2000), poi nel 2019 torna nelle monoposto con la W Series. Il nuovo volto di Sky Formula 1 è l'unica pilota italiana a gareggiare nel primo campionato mondiale femminile (ora F1 Academy) dal 2019 al 2022. Il 2022 è l'anno in cui fa il suo esordio nel GT con il Campionato Italiano Gran Turismo. Nel 2023 e così anche nel 2024 eccola con Enrico Fulgenzi Racing ottenendo due vittorie (Mugello e Vallelunga) e chiudendo con il secondo posto nella classifica PRO AM Cup.

Senza dimenticare lo scorso anno le E Series della motonautica dove ha gareggiato con l'equipaggio di Sergio Perez, pilota della Red Bull.

Vicky Piria e la tv: ora Sky ma nel recente passato su Mediaset dove commentato la Formula E e ha condotto Drive Up il sabato su Italia 1.

Vicky Piria nuovo volto di Sky F1: "La Formula 1 è sempre stata il mio sogno". Il post social

"La Formula 1 è sempre stata il mio sogno.L’ho desiderata, l’ho amata, l’ho seguita in ogni modo in questi anni ed entrare a far parte della squadra di Sky per raccontarla è un onore e un privilegio", scrive Vicky Piria su instagram raccontando la sua felicità di essere entrata nel team di Sky Sport Formula 1.

Ecco il post