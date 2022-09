Chi è Federica Masolin, volto della F1 per Sky e star di Instagram

Chi è Federica Masolin, la giornalista di Sky che fa impazzire la Rete

Nata a Milano il 7 maggio del 1985, Federica Masolin è il volto principale di Sky per la Formula 1. La sua passione per lo sport risale all’infanzia, in quanto le è stata tramandata dal padre. Dopo aver fatto gavetta in alcune testate locali, poco più che ventenne è entrata nella squadra di Sky. Prima dei motori, ha seguito la pallavolo maschile e femminile, il calcio di Serie A e Serie B, la Copa América 2011, le Olimpiadi estive 2012 a Londra e le Olimpiadi invernali 2014 a Sochi.

Federica Masolin



Chi è il fidanzato di Federica Masolin?

Federica Masolin non ha mai rivelato pubblicamente i dettagli della sua vita privata, ma secondo insistenti rumors sarebbe legata da alcuni anni al collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, che segue abitualmente il Milan.

L’altro grande amore di Federica Masolin

Il cuore della bellissima giornalista batte soprattutto per il nipotino Federico, detto “Dodo”, figlio di sua sorella Laura. Sono diversi i post nei quali i due, molto legati, compaiono insieme e in un anno Federica sostiene addirittura che Federico è un ragazzo “da sposare”. Cuore di zia.

Fonte Instagram Federica Masolin



Quante lingue parla Federica Masolin?

La giornalista di Sky parla ben quattro lingue. Lo studio non le ha mai fatto difetto. Ancora adesso, arriva in pista quattro ore prima dell’inizio della trasmissione televisiva, per essere davvero preparatissima. L’esperienza aiuta e Federica ha sostenuto di essere molto a suo agio in Formula 1, dove ci sarebbero anche meno pregiudizi rispetto al calcio.





Il boom su Instagram

Essendo molto bella, come la quasi totalità delle colleghe di Sky, e anche decisamente simpatica, sui social network vanta numeri da influencer, conltre 670mila followers, più altri 35.000 sulla pagina fan. Ad agosto ha totalizzato oltre 250mila interazioni con soli 5 post, tutti su Instagram: il contenuto più apprezzato è un contenuto “personale” durante le sue vacanze in Spagna, che ritroviamo in terza posizione tra i migliori post della categoria, ma già in passato i suoi singoli post avevano toccato il post della speciale classifica realizzata da Sensemakers, in collaborazione con Prima Comunicazione.