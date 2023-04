Chi l'ha visto? Anticipazioni: ospiti in studio i genitori di Marzia Capezzuti

Chi l'ha visto? anticipazioni: in studio i genitori di Marzia Capezzuti e poi la truffa del finto incidente in cui è caduta la nobildonna Vittoria Caproni

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 26 aprile in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà dell'omicidio di Marzia Capezzuti, la ventinovenne milanese, scomparsa per mesi e poi ritrovata morta in un casolare abbandonato di Pontecagnano (Salerno). Torture, maltrattamenti e violenze: è un film dell’orrore quello che viene descritto dal giudice che ha confermato i tre arresti per il delitto Ospiti di Federica Sciarelli i genitori di Marzia.

E poi la truffa del finto incidente: vittima la nobildonna Vittoria Caproni, che ha consegnato ai lestofanti gioielli e preziosi per un milione e mezzo di euro. Come difendersi? Ai microfoni della trasmissione Marco Calì, il capo della Squadra Mobile di Milano che ha arrestato i quattro truffatori. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.