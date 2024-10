Chi l'ha visto? Anticipazioni: ritrovata la ragazza scomparsa a Viareggio e poi documenti inediti sul caso di Greta Spreafico

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà del ritrovamento della ragazza scomparsa a Viareggio e dei casi di Greta Spreafico e Riccardo

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 23 ottobre in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del ritorvamento da parte degli inviati del programma della ragazza di Viareggio a 40 giorni dalla scomparsa. Ma come è arrivata in Francia e dove viveva? La minore era con l’uomo indicato dal padre e il ritrovamento è avvenuto grazie a due telespettatori italiani che vivono a Parigi.

Greta Spreafico, la cantante rock di Erba, quando scompare ha paura, non vuole rimanere da sola. Cosa sta succedendo? Di chi e di che cosa ha paura? Documenti e testimonianze inedite a Chi l’ha visto?.

E poi la scomparsa di Riccardo, 19 anni, che si è allontanato dopo una cena con gli amici: la sua auto è stata trovata parcheggiata con tutti i suoi effetti personali presso la centrale del Furlo (Pesaro-Urbino), ma nonostante le ricerche ancora nessuna traccia del ragazzo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.