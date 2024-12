Chi l'ha visto? Anticipazioni: caso Resinovich, analizzati i messaggi in codice tra Liliana e Claudio Sterpin

Chi l'ha visto? anticipazioni: Federica Sciarelli analizza i messaggi in codice tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin. Poi le ultime novità sulla scomparsa di Daniela Ruggi

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 18 dicembre in prima serata su Rai3. Sebastiano Visintin dice che le centinaia di messaggi in codice tra Liliana e Claudio Sterpin non significano nulla, non dimostrano una relazione. Chi l’ha visto? ha cercato di interpretare questi messaggi con l’aiuto dei telespettatori.

E poi, nessuna traccia evidente di Daniela Ruggi nella casa del cosiddetto sceriffo. Si cerca il suo corpo, ma si seguono tutte le segnalazioni. Testimonianze inedite nel corso della puntata. E ancora, il giovane Riccardo: è stata ispezionata di nuovo la diga del Furlo e lui non c’è. Se ne è andato via volontariamente, lasciando l’auto accanto alla diga? È quello che sperano i familiari.

Come sempre, spazio gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.