Chi l'ha visto? Anticipazioni: il caso di Katia Palagi, suicida per la truffa dei Bitcoin, e quelle nove misteriose telefonate

Chi l'ha visto? anticipazioni: si parlerà del caso di Katia Palagi e delle ultime novità sulla morte di Pierina Paganelli e Mara Favro

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 22 gennaio in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del caso di Katia Palagi, che si è suicidata dopo essere stata truffata on line. Chi l'ha visto? cerca di fare luce sul caso partendo dal suo cellulare, dai numeri che Katia chiamava e che la chiamavano in continuazione per chiederle altri soldi. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per truffa e istigazione al suicidio.

Continua anche il mistero della morte di Pierina Paganelli: per ora c’è un unico indagato, Louis Dassilva, e la Cassazione deciderà se deve rimanere in carcere o no. Ma è davvero lui l’uomo che si vede passare davanti alla farmacia a poca distanza da dove abitavano sia lui che Pierina? I telespettatori propongono nuove ipotesi.

Infine, il caso di Mara Favro, la mamma scomparsa dopo il turno di lavoro in pizzeria. Sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere il pizzaiolo e il titolare della pizzeria che però ribadiscono di non aver fatto nulla di male a Mara. Di più. Luca, il proprietario del locale, sostiene che secondo lui Mara è viva e potrebbe essere all’estero con un passaporto falso. Federica Sciarelli ne parla in studio in diretta con il fratello Fabrizio.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.