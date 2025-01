Omicidio Pierina, nessuna traccia del Dna dell'unico indagato Dassilva. La svolta

Omicidio Pierina, nessuna traccia del Dna di Louis Dassilva

Il Dna di Louis Dassilva, unico indagato e in carcere da luglio per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, non è presente sul corpo della vittima e sulla scena del crimine.

Lo ha stabilito la perizia genetica affidata al professor Emiliano Giardina a cui il Gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini aveva chiesto di determinare se le tracce biologiche fossero riconducibili al 35enne senegalese.

"Un risultato determinante - dice al Corriere di Romagna l'avvocato Riario Fabbri che insieme al collega Andrea Guidi assiste Dassilva - che esclude il nostro assistito dalla scena del crimine oltre ogni ragionevole dubbio".