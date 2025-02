Chi l'ha visto? Anticipazioni: da Cogne ai vicini di Erba, uno speciale con tutti i casi che hanno diviso l'opinione pubblica

Chi l'ha visto? anticipazioni: poi l'appello del padre di Andrea, lo studente di informatica trovato morto a Perugia

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 12 febbraio in prima serata su Rai3. Questa sera una puntata speciale con i che dividono l’opinione pubblica: da Cogne ai vicini di Erba, nei cittadini rimangono dubbi che neanche la Cassazione riesce a sciogliere. Mentre per i 24 scomparsi della nave "Tito Campanella" non si accendono i riflettori.

Infine, l’accorato appello del papà di Andrea, lo studente di informatica trovato morto: “Non crediamo si sia suicidato”. Durante lo speciale gli appelli e le richieste di aiuto in diretta.