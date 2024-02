Piero Chiambretti torna su Rai 3 con un programma quotidiano all’ora di cena

Piero Chiambretti, due programmi su Rai3

Piero Chiambretti torna su Rai 3 dopo l'addio a Mediaset (ufficializzato lo scorso 4 febbraio: “Grazie Piersilvio per 15 anni fantastici") con un doppio programma: non solo in prime time (il martedì da maggio probabilmente con 8 puntate), ma anche un appuntamento quotidiano nell’access con interviste a un personaggio diverso ogni puntata (50 episodi complessivi). Lo rivela Tv Blog secondo cui l'idea è di consegnargli la fascia oraria "a lui più congeniale, testata all’epoca della Rai 3 di Angelo Guglielmi".

Piero Chiambretti e il programma in access prime time su Rai3

"Proprio come accadde con Complimenti per la trasmissione, l’obiettivo è quello di ripresentarsi in video in contemporanea ai telegiornali delle 20, con una striscia di 15-20 minuti compresa (e compressa) tra Blob e Il cavallo e la torre di Marco Damilano". Non solo. Il titolo provvisorio del programma di Piero Chiambretti in access prime time (partenza prevista in autunno per 5 settimane, poi un secondo ciclo nel 2025) sarebbe 'Finché la barca va' che, secondo quanto spiega Tv Blog "mette in parte a fuoco il contenuto del programma ambientato all’interno di un’imbarcazione in movimento che percorrerà il Tevere, chiamata a rappresentare la precarietà della vita".