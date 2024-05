Chiara Ferragni-Alexander Zverev? Gli indizi sul flirt con il tennista. Gossip

Chiara Ferragni protagonista agli Internazionali di tennis, a Roma. L'influencer ha assistito alla finale torneo di tennis su terra battuta vinta da Alexander Zverev conto il cileno Nicolas Jarry. E, secondo il Dillinger News, potrebbe avere un flirt con il tennista tedesco numero 4 al mondo (dietro a Djokovic, Sinner e Alcaraz).

Nessuna prova in realtà: il sito guidato da Fabrizio Corona parla di alcuni indizi su questo tema (e smentisce le voci che hanno invece accostato Chiara Ferragni a Toni Effe, rapper ed ex membro della Dark Polo Gang). "L’altro giorno, fra le mille segnalazioni, una in particolare ci ha colpito. A quanto pare una storia pubblicata sul proprio profilo social di Chiara l’avrebbe incastrata: l’influencer si è fatta vedere sulla terrazza di un’hotel – e fino a qui niente di male – se non fosse che si trattasse dell’alloggio usato a Roma da tutti i tennisti durante il torneo Atp, Zverev compreso", scrive Dillinger.

Che poi passa al secondo indizio: Chiara Ferragni che segue Alexander Zverev. "Un’influencer di quel calibro, con milioni e milioni di follower, è costretta a seguire solo le persone che fanno parte della sua cerchia, con cui a collaborato, o semplicemente amici. Certo non sconosciuti. Ma se digitiamo il nome del tennista fra i seguiti dell’imprenditrice, ecco che spunta!"

E infine tre cita la presenza di Chiara Ferragni alla finale vinta da Zverev. Insomma, come si diceva indizi e suggestioni più che prove reali.