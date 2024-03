Chiara Ferragni da Fabio Fazio? Battuta da Vanoni-Maionchi sui social

Chiara Ferragni da Fabio Fazio? Ascolti tv record. Sui social bene, ma senza l'exploit. L'analisi Sensemakers

Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa sul Nove ha portato la trasmissione del prime time di domencia sera targata Warner Bros. Discovery al record stagionale di ascolti tv (14%) in un'annata televisiva che già di suo era da record e spesso e volentieri a doppia cifra nello share.

Sui social? Risultati ottimi, ma qui non si può parlare di recordo secondo l'analisi by Sensemakers sui trend che dimostrano come l’exploit si sia generato soprattutto nella giornata di messa in onda dell’intervista sia in termini di post che di interazioni e video views generate.

Chiara Ferragni da Fabio Fazio a Che tempo che fa? Battuta dallo sketch Vanoni-Maionchi sui social

Il conversato è stato trainato sui social soprattutto dagli account del programma di Che Tempo Che Fa che hanno generato tra i 3 e il 4 marzo 42 contenuti sul tema con oltre 4M di visualizzazioni. Se in termini d’engagement è Instagram la piattaforma che lavora meglio, in termini di video views TikTok occupa l’88% del volume complessivo.

Ma attenzione. Focalizzandosi sulle performance dei profili social di «Che Tempo Che Fa» da inizio anno, si nota che i picchi d’interazioni sono nelle giornate di messa in onda del programma di Fazio, ma la giornata del 3 marzo non è stata quella più performante sui social che, invece, registrano un picco più elevato sui contenuti del 28 gennaio e relativi allo sketch Vanoni-Maionchi.

Ornella Vanoni- Mara Maionchi show a Che tempo che fa, lo sketch del picco social. Video



Tra i contenuti pubblicati negli ultimi 7 giorni, il post sull'intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, in poche ore ha comunque raggiunto il secondo posto per contenuti più performanti.

Rispetto alle pubblicazioni degli ultimi 7 giorni, il profilo di Che Tempo Che Fa vede al primo e terzo posto due contenuti proprio dell’intervista fatta alla Ferragni.